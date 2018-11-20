Нідерланди запропонували нові покарання за порушення прав людини

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У Гаазі мають зустрітись представники усіх 28 країн-членів ЄС для обговорення

Нідерланди пропонують ввести новий режим санкцій Євросоюзу проти тих, хто порушує права людини у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що у документі запропоновано режим санкцій, який має суттєво відрізнятись від наявно географічно обмежених санкційних режимів ЄС. Їх метою має стати "зміна державної поведінки", що робить їх за своєю природою політичними.

Ці санкції можуть бути запроваджені проти окремих порушників прав людини у світі, незалежно від політичного контексту й міжурядових процесів. Також можливе запровадження проти осіб, що не є представниками держави.

У Гаазі, 20 листопада 2018, представники урядів усіх 28 країн-членів Європейського союзу зустрінуться для обговорення нідерландської пропозиції.

Нагадаємо, Нідерланди виплатили понад мільйон євро компенсацій біженцям. Компенсація пов’язана з затримками розгляду заявки на проживання.