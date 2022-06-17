Нидерланды поддержат статус кандидата в ЕС для Украины, - Рютте

Как заявил премьер-министр Марк Рютте, правительство Нидерландов довольно компромиссом и тем, что Украина получит дополнительную "домашнюю работу".

"Система присоединения остается в силе. Пока идет и этот сигнал", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Вопке Хукстра добавил, что рекомендации Еврокомиссии являются сбалансированными и уравновешенными. По его словам, для единства Европы важно предоставить Украине статус кандидата.

На заявление нидерландских властей отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что для Украины важно, что Нидерланды пошли навстречу.

"Украина ожидает положительного решения Совета Европы о статусе кандидата в члены ЕС. Мы хорошо понимаем весь фронт работ. Также следует помнить, что Украина будет проводить все необходимые реформы в условиях, в которых это не делала ни одна из стран Европы - во время широкомасштабной войны с Россией. Но это будет еще больше стимулировать", - добавил он.