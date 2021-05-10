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Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в крушении рейса MH17. Самолет с 298 людьми сбили над Донбассом в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов.

"Подавая эту так называемую "жалобу государства", кабинет передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России", - говорится в сообщении.

В правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ.

"В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17 разных национальностей и их ближайших родственников", - добавили в заявлениия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды не намерены привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство в деле сбитого рейса MH17. Из независимого расследования следует, что наша страна не знала об угрозе для гражданской авиации.

Напомним, суд в Нидерландах отклонил рассмотрение альтернативных версий крушения рейса MH17.

Как известно, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

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