В Минобороны впервые показали работу новых немецких гаубиц PzH 2000

Иллюстративное фото: украинские военные уже используют гаубицы PzH 2000 на фронте (Getty Images)

Немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже находятся в распоряжении бойцов ВСУ и помогают уничтожать оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.