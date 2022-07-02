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В Минобороны впервые показали работу новых немецких гаубиц PzH 2000

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 15:51
В Минобороны впервые показали работу новых немецких гаубиц PzH 2000 Иллюстративное фото: украинские военные уже используют гаубицы PzH 2000 на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже находятся в распоряжении бойцов ВСУ и помогают уничтожать оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 "отработала" по российским захватчикам на восточных рубежах", - рассказали в Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что главными преимуществами такой техники являются скорострельность, точность, эффективное использование боеприпасов, минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции.

Напомним, 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что САУ Panzerhaubitze 2000 уже находятся на фронте.

Также мы писали, что всего Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

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