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Нидерланды отказались платить в рублях. "Газпром" завтра остановит поставки

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Амстердам, Понедельник 30 мая 2022 17:57
Нидерланды отказались платить в рублях. "Газпром" завтра остановит поставки Фото: Нидерланды отказываются от российского газа (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Крупнейший нидерландский газовый трейдер GasTerra отказался платить за российский газ в рублях. В связи с этим "Газпром" с 31 мая останавливает поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нидерландской компании GasTerra.

Сообщается, что GasTerra приняла решение не выполнять требования "Газпрома" по платежам в российских рублях.

"GasTerra не согласна с платежными требованиями "Газпрома". Они могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС. Кроме того, существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с маршрутом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск", - говорится в сообщении.

"Газпром" уже уведомил, что с 31 мая поставки прекращаются. Это означает, что российская компания не поставит около 2 млрд кубометров законтрактованного газа.

Напомним, в апреле Нидерланды запретили своим компаниям оплачивать поставки российского газа в рублях.

Сегодня стало известно, что Дания так же отказалась платить в рублях и будет обходиться без российского газа.

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