Нидерланды отказались платить в рублях. "Газпром" завтра остановит поставки
Крупнейший нидерландский газовый трейдер GasTerra отказался платить за российский газ в рублях. В связи с этим "Газпром" с 31 мая останавливает поставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нидерландской компании GasTerra.
Сообщается, что GasTerra приняла решение не выполнять требования "Газпрома" по платежам в российских рублях.
"GasTerra не согласна с платежными требованиями "Газпрома". Они могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС. Кроме того, существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с маршрутом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск", - говорится в сообщении.
"Газпром" уже уведомил, что с 31 мая поставки прекращаются. Это означает, что российская компания не поставит около 2 млрд кубометров законтрактованного газа.
Напомним, в апреле Нидерланды запретили своим компаниям оплачивать поставки российского газа в рублях.
Сегодня стало известно, что Дания так же отказалась платить в рублях и будет обходиться без российского газа.
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