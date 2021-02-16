Нидерланды оставят комендантский час. Рютте придумал, как обойти решение суда

Нидерланды намерены оставить комендантский час как меру по борьбе с пандемией COVID. И этом несмотря на то, что суд в Гааге вынес решение об отмене комендантского часа.

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, передает NOS .

По его словам, правительство даже не думает об отмене комендантского часа.

"Кабинет ни минуты не думал о немедленной отмене… Это эффективная мера, которая, как ожидается, снизит инфицирование на 8-13%", - заявил Рютте.

Также сообщается, что правительство Нидерландов готовит закон о чрезвычайном положении, который фактически узаконит такую меру как комендантский час. Кабинет министров пока просит суд Гааги приостановить решение предварительной судебной инстанции.