Нидерланды оставят комендантский час. Рютте придумал, как обойти решение суда
Нидерланды намерены оставить комендантский час как меру по борьбе с пандемией COVID. И этом несмотря на то, что суд в Гааге вынес решение об отмене комендантского часа.
Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, передает NOS.
По его словам, правительство даже не думает об отмене комендантского часа.
"Кабинет ни минуты не думал о немедленной отмене… Это эффективная мера, которая, как ожидается, снизит инфицирование на 8-13%", - заявил Рютте.
Также сообщается, что правительство Нидерландов готовит закон о чрезвычайном положении, который фактически узаконит такую меру как комендантский час. Кабинет министров пока просит суд Гааги приостановить решение предварительной судебной инстанции.
Напомним, ранее сообщалось, что суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час, поскольку он серьезно нарушает права человека.
Согласно решению правительства, комендантский час в стране должен действовать как минимум до 2 марта. Гражданам запрещено без весомой причины покидать свои дома после 21:00.