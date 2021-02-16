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Нидерланды оставят комендантский час. Рютте придумал, как обойти решение суда

Новина українською → Амстердам, Вторник 16 февраля 2021 16:57
Нидерланды оставят комендантский час. Рютте придумал, как обойти решение суда Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Нидерланды намерены оставить комендантский час как меру по борьбе с пандемией COVID. И этом несмотря на то, что суд в Гааге вынес решение об отмене комендантского часа.

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, передает NOS.

По его словам, правительство даже не думает об отмене комендантского часа.

"Кабинет ни минуты не думал о немедленной отмене… Это эффективная мера, которая, как ожидается, снизит инфицирование на 8-13%", - заявил Рютте.

Также сообщается, что правительство Нидерландов готовит закон о чрезвычайном положении, который фактически узаконит такую меру как комендантский час. Кабинет министров пока просит суд Гааги приостановить решение предварительной судебной инстанции.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час, поскольку он серьезно нарушает права человека.

Согласно решению правительства, комендантский час в стране должен действовать как минимум до 2 марта. Гражданам запрещено без весомой причины покидать свои дома после 21:00.

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