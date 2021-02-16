Нідерланди залишать комендантську годину. Рютте придумав, як обійти рішення суду

Нідерланди мають намір залишити комендантську годину як захід по боротьбі з пандемією COVID. І це незважаючи на те, що суд в Гаазі виніс рішення про скасування комендантської години.

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте, передає NOS .

За його словами, уряд навіть не думає про скасування комендантської години.

"Кабінет ані хвилини не думав про негайне скасування... Це ефективна міра, яка, як очікується, знизить інфікування на 8-13%", - заявив Рютте.

Також повідомляється, що уряд Нідерландів готує закон про надзвичайний стан, який фактично узаконить таку міру як комендантська година. Кабінет міністрів поки просить суд Гааги призупинити рішення попередньої судової інстанції.