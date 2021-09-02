Нидерланды могут помочь восстановить работу аэропорта Кабула

"Мы изучаем, сможем ли мы, как Нидерланды, поставлять ресурсы и, возможно, людей", - отметил министр иностранных дел страны Сигрид Кааг.

Приоритетом Нидерландов, в первую очередь, являются ее граждане, резиденты и афганцы которых они желают вернуть.

"Это зависит от того, насколько далеко зайдут Катар и Турция в своих соглашениях с "Талибаном". И как они оценивают ситуацию с безопасностью в аэропорту и рядом с ним", - добавил министр.

Сейчас Нидерланды изучают, какую роль они могут сыграть в восстановлении работы аэропорта Кабула.