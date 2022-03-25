Нидерланды хотят разместить украинских беженцев в бывших тюрьмах

Как заявил министр жилищного строительства и территориального планирования Гуго де Йонге, правительство зарезервировало 75 млн евро, чтобы сделать эти помещения пригодными для проживания.

В ближайшие недели здания должны быть готовы к приему людей, потом их передадут муниципалитетам, которые будут организовывать размещение.

По словам госсекретаря Эрика ван дер Бурга, в настоящее время в Нидерландах находится 17 000 украинских беженцев, и это число неуклонно растет.

"Мы также получаем сигналы из других стран, например, Германии и приграничных стран, что люди продолжают приезжать из Украины", - добавил он.

При этом Нидерланды не исключают, что в страну могут приехать сотни тысяч украинцев.