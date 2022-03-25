Нідерланди хочуть розмістити українських біженців у колишніх в'язницях

Як заявив міністр житлового будівництва і територіального планування Гуго де Йонге, уряд зарезервував 75 млн євро, щоб зробити ці приміщення придатними для проживання.

У найближчі тижні будівлі мають бути готові до прийому людей, потім їх передадуть муніципалітетам, які будуть організовувати розміщення.

За словами держсекретаря Еріка ван дер Бурга, в даний час в Нідерландах знаходиться 17 000 українських біженців, і це число неухильно зростає.

"Ми також отримуємо сигнали з інших країн, наприклад, Німеччини та прикордонних країн, що люди продовжують приїжджати з України", - додав він.

При цьому Нідерланди не виключають, що в країну можуть приїхати сотні тисяч українців.