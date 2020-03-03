Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе после катастрофы MH17, - Telegraaf

Правительство Нидерландов после катастрофы MH17 на Донбассе летом 2014 года готовило военную операцию. Об этом пишет нидерландское издание Telegraaf.

Катастрофа всколыхнула Нидерланды

После катастрофы малазийского самолета рейса MH17 17 июля 2014 года тысяча бойцов армии Нидерландов была готова к военной операции на территории оккупированного Донбасса. Однако в самый последний момент правительство отменило операцию.

Издание отмечает, что катастрофа произошла в четверг и в течение ближайших дней премьер Марк Рютте выглядел бессильным, поскольку ситуация с репатриацией погибших не прояснялась. В то же время боевики на Донбассе собрали останки жертв и использовали их в качестве инструмента для ведения переговоров с Украиной.

По данным Telegraaf, в кулуарах нидерландских властей тайно прорабатывался вариант военного вмешательства. В частности, с 20 июля в армейском штабе проходили встречи по планированию операции на Донбассе.

Детали операции

План заключался в том, чтобы тысяча военных 11 аэромобильной бригады вошла в район катастрофы MH17 с легким вооружением, которое бы помещалось в рюкзаках. Предполагалось, что они самостоятельно могли бы занять позиции и удерживать контроль над территорией площадью 35 квадратных километров. При этом нидерландские военные должны были обеспечить возможность работы следователей. Не исключено, что Австралия была готова тоже послать на Донбасс тысячу военных.

Подготовка началась 20 июля, ожидалось, что отряд будет готов к отправке в Украину через 48 часов, а окончательное решение должно было быть объявлено вечером 23 июля.

"Мы все хотели сделать это главным образом потому, что масштабы этой катастрофы произвели большое впечатление на каждого солдата. Я верил в это. Все были хорошо обучены, у меня были супер солдаты", - заявил Telegraaf командир 11 аэромобильной бригады.

Боевики передали останки, Нидерланды отменили операцию

Также сообщается, что многих членов отряда отзывали из миссий в других странах. В частности, часть подразделения находилась на учениях в Португалии. Ее отозвали для участия в военной операции в Украине, однако пока они летели в Нидерланды, правительство приняло решение отменить операцию.

Уже во вторник, 22 июля, поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков. На следующий день первый самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. На востоке Украины осталась судебно-медицинская экспертиза, Нидерланды в итоге решили направить сорок невооруженных полицейских.

Напомним, по данным следствия, к катастрофе причастны бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот"). На следующей неделе в Нидерландах стартуют судебные слушания.

В результате катастрофы погибли почти 300 человек. Как утверждают следователи, самолет Малазийских авиалиний сбили из российской установки "Бук".