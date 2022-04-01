Нидерланды частично приостановили работу посольства в России из-за войны

Посольство Нидерландов в России частично приостановило работу. Такое решение связано с полномасштабной войной РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу дипмиссии в Facebook.
"Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат. В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - говорится в сообщении.
Дипломаты Нидерландов также заявили, что сейчас не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом.
Напомним, ранее Нидерланды выслали 17 сотрудников посольства РФ.
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