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Нидерланды частично приостановили работу посольства в России из-за войны

Фото: Нидерланды частично приостановили работу посольства в России из-за войны (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Посольство Нидерландов в России частично приостановило работу. Такое решение связано с полномасштабной войной РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу дипмиссии в Facebook.

"Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат. В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - говорится в сообщении.

Дипломаты Нидерландов также заявили, что сейчас не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом.

Напомним, ранее Нидерланды выслали 17 сотрудников посольства РФ.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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