Нидерланды частично приостановили работу посольства в России из-за войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу дипмиссии в Facebook .

"Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат. В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - говорится в сообщении.

Дипломаты Нидерландов также заявили, что сейчас не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом.