Нідерланди частково призупинили роботу посольства в Росії через війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу дипмісії в Facebook .

"Через вторгнення Росії в Україну ми були змушені призупинити частину нашої діяльності, поки не припиниться війна. Ми покладаємо на Кремль відповідальність за цю безглузду війну, яка забирає безліч життів – як мирних жителів України, так і російських солдатів. В даний час не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом", - йдеться в повідомленні.

Дипломати Нідерландів також заявили, що зараз не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом.