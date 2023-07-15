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Нідерландським урядовцям заборонено користуватись “ВКонтакте”, TikTok та AliExpress, - ЗМІ

Фото: в Нідерландах для урядовців заборонили "ВКонтакте”, TikTok та AliExpress (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Нідерландах урядовцям заборонили користуватись більш ніж десятком програм з Китаю, РФ, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Джерела видання повідомили, що в "чорному списку" знаходяться такі додатки як китайські TikTok, AliExpress, WeChat, російські "ВКонтакте" та CapCut, а також іранські та північнокорейські додатки, які можуть використовуватись для шпигунства.

"Побоювання полягає в тому, що іноземні уряди можуть використовувати програми для доступу до даних клієнтів і використовувати їх для шпигунства. Серед іншого спецслужби можуть зацікавити списки контактів, місцезнаходження користувачів, фотографії та документи на пристрої", - пояснили в виданні.

Зазначається, що заборона діє ще з березня, однак публічно згадувалось лише про заборону TikTok.

Заборона TikTok

Популярний додаток для публікації та перегляду відео, що вироблено в Китаї, останніми місяцями починають блокувати в урядах країн глобального Заходу. Так, Конгрес США заборонив використання китайського TikTok на робочих пристроях ще в кінці грудня 2022 року. Пізніше аналогічні рішення прийняли і в країнах ЄС.

Детальніше про те, чому TikTok блокують та чи чекати на такий сценарій в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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