Нидерланды закупят четыре радара для усиления ПВО Украины

Нидерланды планируют выделить финансовую помощь Украине для усиления ее противовоздушной обороны. Также для ВСУ закупят четыре пассивные радиолокационные системы VERA-EG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен .

"Россия обстреливает гражданские и военные объекты Украины с воздуха, поэтому по-прежнему важно укреплять украинскую ПВО. Нидерланды делают свой вклад в это вместе со своими союзниками", - говорится в сообщении.

Международный фонд для Украины выделил 92 миллиона евро на противовоздушную оборону. Ожидается, что это произойдет до конца года.

Кроме того, завтра во время Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") будет объявлено, что Нидерланды выделяют 40 млн евро на закупку техники ПВО, которая будет доставлена в Украину в ближайшее время. Минобороны Нидерландов закупает 4 пассивные радиолокационные системы VERA-EG на сумму 150 млн евро.

Что известно об этих радарах

РЛС сможет выявлять, локализовать, отслеживать и идентифицировать наземные и морские цели.

Таким образом, Нидерланды вносят свой вклад в комплексную противовоздушную оборону Украины. Эти мощности являются дополнением к предыдущим поставкам.

Усиление ПВО в Украине

Вчера правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны. Там уточнили, что вооружение стоимостью 92 миллиона фунтов (более 115 млн долларов США) закупят в ближайшие месяцы через международный фонд для Украины.

Представители Британии отмечают, что полученное Украиной оружие повысит способность "защитить критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на передовой".

Сегодня стало известно, что Литва выделит 6 млн. евро для усиления системы противовоздушной обороны в Украине. Помощь будет оказываться совместно с другими европейскими странами.