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Нідерланди взялися за охорону інфраструктури у Північному морі: наймуть приватні фірми

Середа 20 листопада 2024 18:36
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Нідерланди взялися за охорону інфраструктури у Північному морі: наймуть приватні фірми Фото: Нідерланди хочуть посилити охорону інфраструктури в Північному морі (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Нідерланди прийняли рішення посилити безпеку своєї інфраструктури в Північному морі. Це станеться шляхом тимчасового залучення додаткового персоналу і техніки приватних компаній

Про це, як повідомля РБК-Україна, пише Reuters з посиланням на Міністерство оборони країни.

Рішення країни пов’язане з ризиками, які ідентифікувала військова розвідка Нідерландів (MIVD), зазначаючи, що об’єкти інфраструктури, такі як газопроводи та вітряні електростанції, можуть стати мішенню російських диверсій.

У квітні MIVD повідомила, що Росія також може спрямовувати зусилля на диверсії проти центрів обробки даних у регіоні Північного моря. У відповідь Нідерланди вирішили залучити приватні компанії, щоб забезпечити безпеку до введення в експлуатацію двох нових багатофункціональних допоміжних суден, які планують розгорнути у складі флоту до 2026 року.

Хоча міністерство оборони країни не розкриває, з якими саме компаніями ведуться переговори, ця ініціатива є частиною комплексної стратегії захисту стратегічно важливої інфраструктури, яка розташована в одному з найбільш завантажених судноплавних регіонів світу.

Нідерланди також виділили 41 мільйон євро для захисту своєї інфраструктури в Північному морі, що, ймовірно, демонструє серйозність загроз у цьому напрямку.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що підводний кабель C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море, виявився пошкодженим. Компанія повідомила про початок ремонту, який може зайняти 5–15 днів.

Кабель довжиною 1173 км з'єднує Гельсінкі та Росток, функціонуючи з 2016 року як єдиний прямий маршрут між Фінляндією та Центральною Європою.

Пізніше стало відомо, що у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією.

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