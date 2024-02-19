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Нидерланды уже начали передавать Украине беспилотники в рамках коалиции дронов, - Минобороны

Нидерланды, Понедельник 19 февраля 2024 22:55
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Нидерланды уже начали передавать Украине беспилотники в рамках коалиции дронов, - Минобороны Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды, которые недавно присоединились к коалиции дронов, уже начали передавать Украине беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен в интервью Delfi.

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников в соответствии с потребностями Украины", - сказала Оллонгрен.

Она также напомнила, что Нидерланды активно участвуют и в коалиции противовоздушной обороны для Украины.

"Например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине", - отметила министр.

К тому же Оллонгрен подтвердила, что продолжается обучение украинских пилотов на F-16.

"Мы также готовим самолеты к фактической передаче. Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16 вместе с Данией и Норвегией как можно быстрее. Но все должно быть готово. Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу", - отметила глава Минобороны Нидерландов. .

Коалиция дронов

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

  • Швеция;
  • Дания;
  • Германия;
  • Литва;
  • Эстония;
  • Нидерланды.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

Как сообщил Умеров, коалиция дронов официально стартовала 17 февраля.

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