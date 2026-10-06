Нідерланди візьмуться за обслуговування і запчастини для українських F-16

Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Це має посилити українську ППО на тлі масованих атак на міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Нідерландів Роба Єттена в соцмережі X.

Під час розмови із Зеленським Єттен погодився, що українським F-16 бракує технічного обслуговування, запчастин і боєприпасів. Прем'єр запевнив, що Нідерланди допоможуть закрити ці потреби.

"Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя і смерті", - наголосив Єттен.

На думку прем'єра, Росія нарощує агресію, і це знову було видно минулих вихідних, зокрема під час ударів по Києву. Він переконаний, що Москва свідомо б'є по цивільних об'єктах та енергетиці, щоб зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку взимку.

"Ми не можемо цього допустити", - написав Єттен.

Він також додав, що Нідерланди разом з партнерами уважно стежать за провокаціями Росії проти інших країн.