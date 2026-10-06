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Нідерланди візьмуться за обслуговування і запчастини для українських F-16

07:45 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Нідерланди візьмуться за обслуговування і запчастини для українських F-16 Фото: Нідерланди нададуть допомогу в обслуговуванні F-16 (Getty Images)
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Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Це має посилити українську ППО на тлі масованих атак на міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Нідерландів Роба Єттена в соцмережі X.

Під час розмови із Зеленським Єттен погодився, що українським F-16 бракує технічного обслуговування, запчастин і боєприпасів. Прем'єр запевнив, що Нідерланди допоможуть закрити ці потреби.

"Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя і смерті", - наголосив Єттен.

На думку прем'єра, Росія нарощує агресію, і це знову було видно минулих вихідних, зокрема під час ударів по Києву. Він переконаний, що Москва свідомо б'є по цивільних об'єктах та енергетиці, щоб зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку взимку.

"Ми не можемо цього допустити", - написав Єттен.

Він також додав, що Нідерланди разом з партнерами уважно стежать за провокаціями Росії проти інших країн.

Обслуговування F-16 залишається для України болючим питанням. В інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський розповів, що ці винищувачі успішно збивають нові російські реактивні дрони, однак приблизно половина літаків надовго застрягає на ремонті в Європі.

Частину цих витрат взяли на себе США: Вашингтон уклав контракт на ремонт і обслуговування українських F-16 у Бельгії, який діятиме до 2029 року.

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