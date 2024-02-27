Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на артилерійські снаряди

Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
Чиновник зазначив, що українські війська продовжують мужньо стояти на своєму, проте Росія продовжує тиснути. Саме тому це висуває великі випробування до захисників.
"Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів", - написав Рютте.
Також він додав, що Путін готується до тривалої війни, тому слід продовжувати показувати, що "ми непохитні і час не на його боці".
За словами Рютте, Нідерланди укладають з Україною безпекову угоду, аби продовжувати підтримувати країну протягом 10 років.
Нагадаємо, кілька країн-членів НАТО та Європейського Союзу розглядають можливість відправки солдатів в Україну на двосторонній основі. Вони досліджують цей варіант, але конкретні мети та завдання наразі не визначені. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час брифінгу у Парижі. Він також наголосив, що Словаччина, як член обох організацій, не буде відправляти своїх військових до України через ризик ескалації конфлікту.
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