Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на артиллерийские снаряды

Чиновник отметил, что украинские войска продолжают мужественно стоять на своем, однако Россия продолжает давить. Именно поэтому это выдвигает большие испытания защитникам.

"Важно прежде всего выполнить то, что мы обещали. И посмотрите, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов", - написал Рютте.

Также он добавил, что Путин готовится к длительной войне, поэтому следует продолжать показывать, что "мы непоколебимы и время не на его стороне".

По словам Рютте, Нидерланды заключают с Украиной соглашение о безопасности, чтобы продолжать поддерживать страну в течение 10 лет.