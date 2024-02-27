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Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на артиллерийские снаряды

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Чиновник отметил, что украинские войска продолжают мужественно стоять на своем, однако Россия продолжает давить. Именно поэтому это выдвигает большие испытания защитникам.

"Важно прежде всего выполнить то, что мы обещали. И посмотрите, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов", - написал Рютте.

Также он добавил, что Путин готовится к длительной войне, поэтому следует продолжать показывать, что "мы непоколебимы и время не на его стороне".

По словам Рютте, Нидерланды заключают с Украиной соглашение о безопасности, чтобы продолжать поддерживать страну в течение 10 лет.

Напомним, несколько стран-членов НАТО и Европейского Союза рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе. Они исследуют этот вариант, но конкретные цели и задачи пока не определены. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на брифинге в Париже. Он также подчеркнул, что Словакия, как член обеих организаций, не будет отправлять своих военных в Украину из-за риска эскалации конфликта.

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