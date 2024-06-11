Нідерланди виділять 60 млн євро на закупівлю дронів для України, - Міноборони

Як зазначає відомство, про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час нещодавнього візиту до Києва.

У рамках оголошеного пакету допомоги в розмірі 60 мільйонів євро Нідерланди виділяють 20 мільйонів євро на закупівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів", створену на початку року в межах Контактної групи з питань оборони України.

Ще 17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників.

"Україна може виробляти цей тип безпілотників у своїй країні, тож Нідерланди цим фінансовим внеском також стимулюють місцевий бізнес", - зазначили у Міноборони Нідерландів.

Решта коштів піде на двосторонні постачання дронів різних типів. У відомстві зазначили, що "нідерландська промисловість також виграє від цього".