Нідерланди виділять 60 млн євро на закупівлю дронів для України, - Міноборони

Нідерланди виділяти 60 мільйонів євро для "розвитку потенціалу наступальних безпілотників для України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.
Як зазначає відомство, про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час нещодавнього візиту до Києва.
У рамках оголошеного пакету допомоги в розмірі 60 мільйонів євро Нідерланди виділяють 20 мільйонів євро на закупівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів", створену на початку року в межах Контактної групи з питань оборони України.
Ще 17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників.
"Україна може виробляти цей тип безпілотників у своїй країні, тож Нідерланди цим фінансовим внеском також стимулюють місцевий бізнес", - зазначили у Міноборони Нідерландів.
Решта коштів піде на двосторонні постачання дронів різних типів. У відомстві зазначили, що "нідерландська промисловість також виграє від цього".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нідерланди, за сприяння інших країн-власників Patriot, хочуть зібрати й передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. Для цього Амстердам надасть основні компоненти з власних запасів і звернуться до європейських країн з проханням додати основні компоненти.
Також Нідерланди та союзники закуплять для України додаткове військове обладнання на суму 175 млн євро.
Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Нідерландів нову партію військової допомоги. Йдеться про бронемашини YPR-765.
Також нагадаємо, що українські військові очікують отримати від Нідерландів винищувачі F-16 вже цього літа.
Яку допомогу отримала Україна від Нідерландів за час повномасштабної війни та яку техніку мають ще передати - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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