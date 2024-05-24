Від Patriot і до F-16. Яку допомогу Україна отримала від Нідерландів і що ще в планах

Нідерланди беруть активну участь у наданні військової допомоги Україні, і певна її частина має надійти в розпорядження ЗСУ цього року.

Під час підготовки матеріалу використовували заяви чинних чиновників Нідерландів, президента України Володимира Зеленського, Міненерго України, уряду Нідерландів і командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Яку допомогу отримала Україна від Нідерландів за час повномасштабної війни та яку техніку мають ще передати - у матеріалі РБК-Україна .

Зміст

Поставки зброї

Енергетична та гуманітарна підтримка

Поставки зброї

Нідерланди вже через три дні після початку повномасштабного вторгнення росіян направили Україні літак із вантажем військової допомоги у вигляді:

50 протитанкових гранатометів Panzerfaust 3;

400 гранат;

200 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;

100 снайперських гвинтівок;

30 тисяч боєприпасів.

Через деякий час прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про передачу Києву німецьких САУ Panzerhaubitze 2000, які вони мають. Влітку в Амстердамі вирішили відправити Україні протикорабельні крилаті ракети Harpoon і бронетранспортери YPR-765. Також українські військові отримали РЛС контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.

Ближче до кінця 2022 року стало відомо, що Нідерланди спільно зі США вирішили відремонтувати для українських військових 90 танків радянського виробництва Т-72.

Навесні 2023 року Олександр Павлюк, який на той момент обіймав посаду заступника міністра оборони, оголосив про отримання Україною складових зенітно-ракетного комплексу Patriot від Нідерландів і боєприпасів до них. Крім цього Нідерланди спільно з Данією вирішили викупити, модернізувати і передати Україні танки Leopard 2A4.

А вже 2024 року Нідерланди вирішили замовити для України нові самохідні артилерійські установки DITA і зенітні установки МР-2 у чеського виробника.

Але важлива подія сталася влітку 2023 року, коли президент Володимир Зеленський особисто відвідав Нідерланди, де зміг домовитися про передачу винищувачів F-16. За останньою інформацією, йдеться про більш ніж 20 бортів. Їх мають передати вже цього року, поставки планують починати вже після літа.

У березні поточного року Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Києвом і Амстердамом.

Енергетична та гуманітарна підтримка

Варто зазначити, що Нідерланди активно допомагають Україні і в невійськовій сфері. У січні минулого року, у розпал російських ракетних ударів по енергооб'єктах України, Нідерланди допомагали Києву з ремонтом пошкодженого обладнання.

Міненергетики України відзвітувало, що на той момент Нідерланди доставили понад 35 таких вантажів на сотні тонн загальної ваги. Йшлося про трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз'єднувачі, обмежувачі перенапруги та електричні кабелі.

А у квітні цього року Амстердам вирішив передати 400 млн євро на відновлення України, однак що саме відновлюватиметься президент Володимир Зеленський тоді не пояснив. Нідерланди планують довгостроково допомагати Україні і вже у квітні уряд виділив на військову та гуманітарну підтримку Києва в період 2024-2026 років додаткові 4,4 млрд євро.