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Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди для України

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще 271 мільйон євро. Вони будуть витрачені на артилерійські снаряди.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф у Twitter.

За його словами, Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України проти російської агресії.Він також нагадав, що близько року тому було створено ініціативу з постачання боєприпасів, а сьогодні було зроблено наступний важливий крок. 

"Ми постачатимемо більше великокаліберних артилерійських боєприпасів. Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Це допоможе Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році і заохотить європейську оборонну промисловість до подальшого розширення", - написав Схоф.

 

Допомога Україні від Нідерландів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди активно підтримують нашу країну. Зокрема, на початку жовтня Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Тоді ж було анонсовано ініціативу щодо дронів.

А влітку Нідерланди оголосили про плани передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot у співпраці з іншою країною.

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