Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди для України

Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще 271 мільйон євро. Вони будуть витрачені на артилерійські снаряди.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф у Twitter.
За його словами, Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України проти російської агресії.Він також нагадав, що близько року тому було створено ініціативу з постачання боєприпасів, а сьогодні було зроблено наступний важливий крок.
"Ми постачатимемо більше великокаліберних артилерійських боєприпасів. Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Це допоможе Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році і заохотить європейську оборонну промисловість до подальшого розширення", - написав Схоф.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди активно підтримують нашу країну. Зокрема, на початку жовтня Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Тоді ж було анонсовано ініціативу щодо дронів.
А влітку Нідерланди оголосили про плани передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot у співпраці з іншою країною.
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