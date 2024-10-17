Нидерланды выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды для Украины

По его словам, Дания, Чехия и Нидерланды решительно настроены на совместную поддержку Украины против российской агрессии. Он также напомнил, что около года назад была создана инициатива по поставке боеприпасов, а сегодня был сделан следующий важный шаг.

"Мы будем поставлять больше крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Для этого Нидерланды выделяют 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Это поможет Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлечет европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению", - написал Схоф.