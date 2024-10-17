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Нидерланды выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды для Украины

Фото: премьер-министр Нидерландов Дик Схоф (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды выделят на военную помощь Украине еще 271 миллион евро. Они будут потрачены на артиллерийские снаряды.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в Twitter.

По его словам, Дания, Чехия и Нидерланды решительно настроены на совместную поддержку Украины против российской агрессии. Он также напомнил, что около года назад была создана инициатива по поставке боеприпасов, а сегодня был сделан следующий важный шаг.

"Мы будем поставлять больше крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Для этого Нидерланды выделяют 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Это поможет Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлечет европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению", - написал Схоф.

 

Помощь Украине от Нидерландов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Нидерланды активно поддерживают нашу страну. В частности, в начале октября Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов . Тогда же была анонсирована инициатива по дронам.

А летомНидерланды объявили о планах передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot в сотрудничестве с другой страной.

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