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Нідерланди виділять кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для України

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Середа 24 травня 2023 13:05
Нідерланди виділять кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для України Фото: Нідерланди виділять 260 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нідерланди виділять 260 млн євро (280,2 млн доларів) на закупівлю артилерійських боєприпасів 155-мм калібру для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Нідерландів.

Також в міністерстві оборони нагадали про те, що Нідерланди й надалі активно працюють над підготовкою українських воїнів, яка відбувається завдяки навчальній місії ЄС. Станом на сьогодні підготовку пройшли вже 15,2 тисячі бійців.

Зазначається, що під час засідання міністрів оборони в Брюсселі також обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, яка полягає у виділенні 500 млн євро (538,8 млн доларів) з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Відповідні заходи необхідні для військової підтримки України та поновлення запасів країн-членів ЄС.

Мільйон боєприпасів для ЗСУ

В кінці березня країни ЄС погодили спільну закупівлю мільйона боєприпасів для наших військових. В рамках першого етапу було прийнято рішення про передачу снарядів зі своїх складів, а на другому - зі спільних закупівель. Також є й третій етап, який полягає в тому, що виробники повинні задовольняти оборонні потреби Європи.

Вже 3 травня Рада Європейського союзу схвалила рішення щодо допомоги Україні у розмірі 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів.

Тим часом голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав прискорити процедуру голосування щодо планів збільшення виробництва боєприпасів для нашої країни.

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