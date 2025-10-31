UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Нідерланди виділили Україні пакет допомоги для посилення кіберзахисту: куди підуть кошти

Фото: Нідерланди виділили Україні пакет допомоги для посилення кіберзахисту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Нідерландів виділив Україні 10 млн євро для зміцнення цифрової стійкості та кіберзахисту України. Гроші використають у межах "Української кіберпрограми", що діє з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що частину коштів спрямують на розвиток кіберінфраструктури державних органів, закупівлі програмного й апаратного забезпечення для держустанов і критичної інфраструктури, а також розслідування кіберзагроз і усунення наслідків кібератак.

Окрім того, гроші планують направити на фінансування проектів у межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, що допомагає Україні посилювати її кіберстійкість та цифрову безпеку.

До ініціативи вже долучилися 13 країн: Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Нідерланди виділили Україні 25 млн євро на потреби української енергетики. Кошти спрямують на купівлю обладнання, термінові ремонти та закупівлю газу для забезпечення стабільного енергопостачання в зимовий період.

Нагадаємо, що Нідерланди також формують новий пакет військової допомоги Україні на суму 90 млн євро, який передбачає фінансування виробництва розвідувальних та ударних безпілотників для потреб української армії.

Зазначимо, що Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів, що стало новим етапом у розвитку оборонного співробітництва між країнами та відкриває перспективи для збільшення виробництва безпілотних систем.

Допомога УкраїніКібератака