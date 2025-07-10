Нідерланди виділили 300 млн євро на відновлення України

"Економіка і суспільство України повинні залишатися на плаву, тому що це допомагає країні в її боротьбі. По суті, це лише фронт за фронтом", - заявив він на Конференції з відновлення України в Римі.

За його словами, в рамках цього пакета уряд Нідерландів виділить 52 млн євро у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та систем питного водопостачання в Україні.

Ще 30 мільйонів євро буде виділено на підтримку голландських компаній та організацій, що сприяють відновленню та сталому розвитку країни.

Ці кошти є частиною близько 500 млн євро, раніше виділених Нідерландами на невійськову допомогу Україні, яка вже четвертий рік переживає повномасштабне вторгнення Росії.

Допомога Нідерландів

Нідерланди забезпечують Україні найбільшу підтримку в Європі - від сучасних винищувачів і систем ППО до дронів, кораблів, навчання, енергетичних і гуманітарних програм. Підтримка поєднує прямі поставки, стратегічні проєкти та вкладення у виробництво всередині України.

Загалом Нідерланди виділили майже 6 млрд євро у вигляді військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення.

Нещодавно оголошено новий пакет допомоги на 175 млн євро, що включає 100 радіолокаторів для виявлення дронів і 20 медичних евакуаційних машин.

Додатково виділено 80 млн євро на підтримку дронів у рамках міжнародного проекту.

Ще один великий пакет на 400 млн євро спрямований на зміцнення морської безпеки - сотні кораблів і патрульних катерів, понад 50 морських дронів, системи сенсорів і навчання українських фахівців.

Нідерланди вже передали Україні 24 винищувачі F-16, а також займаються підготовкою пілотів у Румунії.

Поставлено також системи ППО Patriot, танки Leopard 2, бойові машини CV90, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, індивідуальну зброю, автомобілі, медичне обладнання та продукти.

У березні 2024 року підписано 10 річну угоду про стратегічну співпрацю, включно з обміном розвідданими, кібербезпекою, захистом інфраструктури.

Підготовлено близько 35 000 українських військових, зокрема фахівці Військово-морських сил, які проходять навчання в Голландії.

У березні 2025 року виділено 65 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури України через Energy Support Fund.

Крім того, фінансування за лінією ЄС UHF і Світового банку, включно з медичною допомогою, відновленням шкіл і лікарень, перевищило сотні мільйонів євро.