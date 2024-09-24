Нідерланди – Україна: де дивитися і прогноз на матч футзального ЧС-2024

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч Нідерланди – Україна відбудеться 24 вересня в Ташкенті. Поєдинок прийме "Хумо Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:00 за київським часом.

Де дивитися матч Нідерланди – Україна

У прямому ефірі поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – "Суспільне". Регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Житомир" тощо) та телеканал "Суспільне Спорт" транслюватимуть матч наживо в цифровому мовленні Т2. У мережі поєдинок у прямому ефірі покаже однойменна онлайн-платформа. О 17:15 на "Суспільне Спорт" розпочнеться передматчева студія.

Прогноз букмекерів на матч Нідерланди – Україна

Для фахівців контори Favbet однозначним фаворитом поєдинку стали "синьо-жовті". На перемогу підопічних Олександра Косенка приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,42. Імовірний успіх "помаранчевих" оцінили балом 5,30. Підсумкова нічия з кефом 5,50 стала найменш вірогідним результатом.

На прохід збірної України в чвертьфінал ЧС-2024 коефіцієнт ще скромніший та склав 1,26. Натомість індивідуальний тотал "синьо-жовтих" на більше 4,5 голів склав привабливі 2,50 пункти. Найочевидніший голеадор національної команди – Петро Шотурма з індивідуальним тоталом 1,52 на менше 0,5 голів.

Склади на матч Нідерланди – Україна

Нідерланди: Кьойк, Спігт; Кретір, Кее, Кейар, Бухарі, Моссауї, Мартінус, Аттахірі, Бузамбу, Уадду, Буюзан, Белхай, Чіх

Україна: Ципун, Сухов, Савенко; Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявський, Абакшин, Зварич, Фаренюк, Корсун, Шотурма

"Синьо-жовті" розпочали Мундіаль з болісного фіаско проти Аргентини (1:7). Утім, у двох наступних турах групового етапу команда Косенка відсвяткувала перемоги. Спершу футзальна збірна України розгромила Анголу (7:2), а потім розібралася з Афганістаном (4:1).

Збірна Нідерландів фінішувала другою у групі A. "Помаранчеві" стартували з двох нічиїх – проти Узбекистану (3:3) та Коста-Рики (2:2). У фінальному турі національна команда переграла Парагвай (5:2).