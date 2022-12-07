Нідерланди та Канада долучилися до позову України в Гаагу проти Росії

Канада та Нідерланди долучилися до позову України до Міжнародного суду ООН щодо геноциду з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство глобальних справ Канади .

Сьогодні, 7 грудня, уряди Канади та Нідерландів виступили з заявою про втручання у справу, яку подала Україна проти Росії до Міжнародного суду ООН.

"У цьому провадженні Україна прагне встановити, що Росія не має законних підстав вживати заходів проти неї, а також з метою запобігання та покарання будь-якого геноциду", - додали в міністерстві.

Канада та Нідерланди користуються правом вступити в цю справу, щоб подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про запобігання злочину геноциду, а також покарання за нього в суді.

Уряд Канади додає, що в інтересах міжнародної спільноти, щоб Конвенція про геноцид не використовувалася неналежним чином та, щоб нею зловживали.

"Ми знову наголошуємо на важливості цих проваджень і ще раз закликаємо Росію негайно призупинити свої військові операції в Україні, як постановив суд у своєму юридично обов’язковому розпорядженні про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року" - наголосили в міністерстві.