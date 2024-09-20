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Нідерланди шукають способи повернення військовозобов’язаних українських чоловіків додому

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф (GettyImagеs)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди шукають способи повернення українським чоловіків призовного віку додому. Зараз українські біженці продовжують отримувати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, якого цитує Algemeen Dagblad.

Відповідну заяву прем'єр зробив під час обговорення міграційної політики у парламенті, відповідаючи на питання лідера "Партії Свободи" Герта Вілдерса.

Вілдерса "турбує" те, що "десятки тисяч" українських чоловіків перебувають у Нідерландах, тоді як український уряд хоче повернути їх на батьківщину для оборони країни чи допомоги у відбудові.

"Я вважаю цілком нормальним, що коли ваша країна перебуває у стані війни, ви допомагаєте захищати свою власну країну", - сказав Вілдерс.

Прем'єр Нідерландів зазначив, що під час розмови президент України Володимир Зеленський надзвичайно "обережно" підходив до примусового повернення військовозобов’язаних чоловіків додому. Прем'єр-міністр вважає, що це "розумна лінія", але Вілдерса така відповідь не задовольнила.

"Ви також можете запровадити політику, щоб заохотити їх повернутися туди", - сказав Вілдерс.

Глава нідерландського уряду зазначив, що хоче подумати про це разом з Україною. Також Схооф додав, що українські біженці мають право на притулок, медичне обслуговування, роботу та освіту, як і раніше.

Нідерландські ЗМІ зазначили, що станом на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тисяч українських чоловіків призовного віку. Всього було зареєстровано близько 39 тисяч чоловіків з України. Кількість жінок, які знайшли прихисток у Нідерландах, складає 63 тисячі. 

 

Передісторія

Нагадаємо, що розмови про повернення українських чоловіків додому почалися у Польщі. Польська влада не відкидала можливість допомоги Україні у поверненні військовозобов'язаних. Глава МЗС Польщі наголошував, що Варшава чекає ініціатив від України.

У Чехії заявили, що не будуть примусового повертати українських чоловіків.

Нещодавно в ЄС прокоментували можливість депортації чоловіків мобілізаційного віку з ЄС до України.

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