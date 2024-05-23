Нідерланди разом з партнерами закуплять для України техніку на 175 млн євро

Нідерланди та союзники закуплять для України додаткове військове обладнання на суму 175 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.
Глава Міноборони Нідерландів наголосила, що Україна потребує більше ресурсів для повітряної та морської оборони.
"Тому Міжнародний фонд для України (МФУ) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 мільйонів євро за співфінансування Нідерландів", - повідомила Оллонгрен.
Зазначимо, Нідерланди надають військову допомогу Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Нідерландів нову партію військової допомоги. Йдеться про бронемашини YPR-765.
Також нагадаємо, що українські військові очікують отримати від Нідерландів винищувачі F-16 вже цього літа.
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