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Нидерланды вместе с партнерами закупят для Украины технику на 175 млн евро

Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды и союзники закупят для Украины дополнительное военное оборудование на сумму 175 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен.

Глава Минобороны Нидерландов подчеркнула, что Украина нуждается в больших ресурсах для воздушной и морской обороны.

"Поэтому Международный фонд для Украины (МФУ) объявил о закупке оборудования на сумму 175 миллионов евро за софинансирование Нидерландов", - сообщила Оллонгрен.

Помощь Украине от Нидерландов

Отметим, что Нидерланды оказывают военную помощь Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.

Недавно стало известно, что Украина получит от Нидерландов новую партию военной помощи. Речь идет о бронемашине YPR-765.

Также напомним, что украинские военные ожидают получить от Нидерландов истребители F-16 уже этим летом.

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