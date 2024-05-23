Нидерланды вместе с партнерами закупят для Украины технику на 175 млн евро

Нидерланды и союзники закупят для Украины дополнительное военное оборудование на сумму 175 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен.
Глава Минобороны Нидерландов подчеркнула, что Украина нуждается в больших ресурсах для воздушной и морской обороны.
"Поэтому Международный фонд для Украины (МФУ) объявил о закупке оборудования на сумму 175 миллионов евро за софинансирование Нидерландов", - сообщила Оллонгрен.
Отметим, что Нидерланды оказывают военную помощь Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.
Недавно стало известно, что Украина получит от Нидерландов новую партию военной помощи. Речь идет о бронемашине YPR-765.
Также напомним, что украинские военные ожидают получить от Нидерландов истребители F-16 уже этим летом.
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