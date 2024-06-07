Нідерланди разом із Данією будуть виробляти БМП CV90 для України

Зазначається, що країна вирішила взяти участь у шведському фонді зі створення бойових машин піхоти CV90 для України спільно з Данією та виділила на це 400 млн євро.

При цьому уточнюється, що переважно вони будуть вироблятися в Нідерландах. Також у Німеччині запускається європейська лінія збирання ракет до ЗРК Patriot через попит Нідерландів.

В уряді уточнили, що інвестиції потрібні, оскільки ситуація з безпекою в Європі погіршилася через російське вторгнення в Україну. Водночас нарощування виробництва та постачання військової техніки та боєприпасів у Нідерландах та Європі відбувається надто повільно, а Європа має стати менш залежною від поставок ззовні.