Нидерланды вместе с Данией будут производить БМП CV90 для Украины

Отмечается, что страна решила принять участие в шведском фонде по созданию боевых машин пехоты CV90 для Украины совместно с Данией и выделила на это 400 млн евро.

При этом уточняется, что преимущественно они будут производиться в Нидерландах. Также в Германии запускается европейская линия сборки ракет к ЗРК Patriot из-за спроса Нидерландов.

В правительстве уточнили, что инвестиции нужны, поскольку ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась из-за российского вторжения в Украину. В то же время наращивание производства и поставок военной техники и боеприпасов в Нидерландах и Европе происходит слишком медленно, а Европа должна стать менее зависимой от поставок извне.