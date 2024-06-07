Нидерланды вместе с Данией будут производить БМП CV90 для Украины

Нидерланды начнут совместно с Данией изготавливать боевые машины пехоты CV90 для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Нидерландов.
Отмечается, что страна решила принять участие в шведском фонде по созданию боевых машин пехоты CV90 для Украины совместно с Данией и выделила на это 400 млн евро.
При этом уточняется, что преимущественно они будут производиться в Нидерландах. Также в Германии запускается европейская линия сборки ракет к ЗРК Patriot из-за спроса Нидерландов.
В правительстве уточнили, что инвестиции нужны, поскольку ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась из-за российского вторжения в Украину. В то же время наращивание производства и поставок военной техники и боеприпасов в Нидерландах и Европе происходит слишком медленно, а Европа должна стать менее зависимой от поставок извне.
Украина уже получила партию БМП CV90 от Швеции и успешно использовала их для боев с российскими военными.
В конце прошлого года Швеция и Дания договорились о дальнейшей поддержке Украины в контексте передачи боевых машин пехоты CV90.
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