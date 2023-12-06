Нідерланди профінансують проєкт з підтримки стабілізації деокупованих територій України

Зазначається, що проєкт спрямований на "підтримку українських агенцій сектору цивільної безпеки для стабілізації та відновлення влади, безпеки та соціальної захищеності на деокупованих територіях України". Реалізовуватиме його Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM Ukraine).

Проєкт передбачає забезпечення українських правоохоронців, які працюють на деокупованих територіях мобільними станціями та ІТ-обладнанням. Адже їм доведеться виконувати багато задач на додачу до їхніх звичайних функцій у мирний час – наприклад, проводити роз’яснювальну роботу з цивільним населенням щодо мінної безпеки, збирати дані у місцях можливих воєнних злочинів якнайшвидше, доки доступні докази та свідки.

"Окрім цього, їм потрібне криміналістичне обладнання для роботи на імовірних місцях воєнних злочинів, а також комунікаційне обладнання для спільної роботи у все ще дуже небезпечних умовах", - йдеться у повідомленні.

Підтримка України від Нідерландів

Нідерланди після початку широкомасштабного вторгнення РФ надають Україні не лише оборонну, а й економічну допомогу.

Нещодавно Амстердам оголосив про передачу нового пакету військової допомоги, до якого увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

Раніше глава МЗС Нідерландів Ганке Брейнс Слот оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України наступного року.

Також Нідерланди разом з Данією очолили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів. Загалом наша держава отримає не менше 61 літака. 7 листопада Амстердам відправив перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів.