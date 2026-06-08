Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки ЗСУ: у чому причина

Перехід програми на новий етап

У червні 2026 року виповнюється чотири роки з моменту запуску операції Interflex - багатонаціональної ініціативи під керівництвом Великої Британії, спрямованої на навчання військовослужбовців України.

За цей період підготовку пройшли понад 63 тисячі українських військових, включно з піхотинцями, командирами та інструкторами.

Тепер програма вступає в нову фазу, орієнтовану на поглиблену і спеціалізовану підготовку, розраховану на довгостроковий розвиток військових можливостей.

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Нові напрямки навчання

Оновлений формат Interflex передбачає розширення навчальних напрямів. Серед них - підготовка інструкторів вертолітної авіації, перші випускники якої завершили курс минулого місяця.

Також акцент зроблено на медичній та інженерній підготовці, що має посилити практичні навички підрозділів.

Участь і позиція Нідерландів

За даними Міністерства оборони Нідерландів, поточна ротація означає завершення їхнього внеску в програму Interflex.

Водночас підкреслюється, що сама ініціатива триває під керівництвом Великої Британії, але з переходом до вужчих напрямів навчання.

Відомство зазначило, що міжнародна підтримка України зберігається, однак тепер вона адаптується до актуальних потреб Збройних сил України.

Міжнародне співробітництво триває

Незважаючи на вихід з Interflex, Нідерланди продовжать участь у підготовці українських військовослужбовців у рамках інших ініціатив, зокрема Європейської навчальної місії EUMAM.

У Великій Британії тим часом відбулися заходи, присвячені чотирьом рокам роботи програми, в яких брали участь представники країн-партнерів та України. Під час церемонії було відзначено досягнення проєкту та внесок учасників у його реалізацію.