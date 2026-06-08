Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки ЗСУ: у чому причина

Нідерланди завершують свою участь у британській багатонаціональній програмі підготовки українських військовослужбовців Interflex у зв'язку з переходом проєкту на новий етап, що передбачає спеціалізованіше навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони Нідерландів.
У червні 2026 року виповнюється чотири роки з моменту запуску операції Interflex - багатонаціональної ініціативи під керівництвом Великої Британії, спрямованої на навчання військовослужбовців України.
За цей період підготовку пройшли понад 63 тисячі українських військових, включно з піхотинцями, командирами та інструкторами.
Тепер програма вступає в нову фазу, орієнтовану на поглиблену і спеціалізовану підготовку, розраховану на довгостроковий розвиток військових можливостей.
Оновлений формат Interflex передбачає розширення навчальних напрямів. Серед них - підготовка інструкторів вертолітної авіації, перші випускники якої завершили курс минулого місяця.
Також акцент зроблено на медичній та інженерній підготовці, що має посилити практичні навички підрозділів.
За даними Міністерства оборони Нідерландів, поточна ротація означає завершення їхнього внеску в програму Interflex.
Водночас підкреслюється, що сама ініціатива триває під керівництвом Великої Британії, але з переходом до вужчих напрямів навчання.
Відомство зазначило, що міжнародна підтримка України зберігається, однак тепер вона адаптується до актуальних потреб Збройних сил України.
Незважаючи на вихід з Interflex, Нідерланди продовжать участь у підготовці українських військовослужбовців у рамках інших ініціатив, зокрема Європейської навчальної місії EUMAM.
У Великій Британії тим часом відбулися заходи, присвячені чотирьом рокам роботи програми, в яких брали участь представники країн-партнерів та України. Під час церемонії було відзначено досягнення проєкту та внесок учасників у його реалізацію.
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