UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди пообіцяли передати Україні два мінних тральщики

Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди пообіцяли надати Україні два мінних тральщики після того, як Амстердам отримає заміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

"Кайса Оллонгрен висловила занепокоєння з приводу ситуації з безпекою навколо Чорного моря під час триденного візиту в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона назвала загрозу морських мін серйозною небезпекою.

"Чорне море стало небезпечним місцем через російську агресію. Дії проти міжнародного судноплавства і перевезення зерна становлять загрозу продовольчій безпеці. Це неприйнятно", - сказала міністр.

Допомога від Нідерландів

Тому країна вже пообіцяла надати Україні два мінних тральщики після того, як ВМС Нідерландів отримають заміну. 

Наступного місяця Нідерланди планують почати підготовку екіпажу для цих кораблів. Проєкт реалізується спільно з Бельгією та іншими союзниками.

Ще Нідерланди пообіцяли направити українській владі 950 портативних пристроїв для дистанційного розмінування на додаток до 50 пристроїв, переданих раніше. Міноборони закуповує ці пристрої для України у промисловості.

Мінування України росіянами

Нагадаємо, з початку літа українські військові продовжують контрнаступ на окремих ділянках фронту. І однією із перешкод для просування є мінні поля, які обладнали окупанти.

Як зазначила сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, заміновану в Україні площу можна порівняти за розміром із Західною Німеччиною.

Також німецька чиновниця розповіла, що наша країна попросила обладнання Німеччини для розмінування територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні