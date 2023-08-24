Нидерланды пообещали передать Украине два минных тральщика

"Кайса Оллонгрен выразила обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью вокруг Черного моря во время трехдневного визита в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она назвала угрозу морских мин серьезной опасностью.

"Черное море стало опасным местом из-за российской агрессии. Действия против международного судоходства и перевозки зерна представляют угрозу продовольственной безопасности. Это неприемлемо", - сказала министр.

Помощь от Нидерландов

Поэтому страна уже пообещала предоставить Украине два минных тральщика после того, как ВМС Нидерландов получат замену.

В следующем месяце Нидерланды планируют начать подготовку экипажа для этих кораблей. Проект реализуется совместно с Бельгией и другими союзниками.

Еще Нидерланды пообещали направить украинским властям 950 портативных устройств для дистанционного разминирования в дополнение к 50 устройствам, переданным ранее. Минобороны закупает эти устройства для Украины у промышленности.

Минирование Украины россиянами

Напомним, с начала лета украинские военные продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. И одним из препятствий для продвижения являются минные поля, которые оборудовали оккупанты.

Как отметила сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заминированную в Украине площадь можно сравнить по размеру с Западной Германией.

Также немецкая чиновница рассказала, что наша страна попросила оборудование Германии для разминирования территорий.