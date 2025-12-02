Нідерланди планують закрити пункти для українських біженців: що буде з житлом і допомогою

Нідерланди планують закрити пункти розміщення українських біженців "якомога швидше" після закінчення терміну дії правил спеціального захисту ЄС у 2027 році.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Dutch news .

Пункти для українців планують закрити

Про закриття пунктів для українців у Нідерландах заявила Міністр житлово-комунального господарства Мона Кейзер.

Згідно з планами уряду, після закінчення терміну дії правил спеціального захисту ЄС у 2027 році 135 тисяч українців отримають трирічні дозволи на проживання, проте далі вони самостійно відповідатимуть за житло та медичне страхування.

Критики сумніваються у планах уряду

Експерти та активісти вказують на дефіцит житла та відсутність чітких механізмів підтримки.

"Очевидно, у Кейзер є "чарівне слово", яке дозволяє всім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку", - зазначив Барт Діккешай з агентства Heroyam, яке допомагає українцям влаштуватися в Нідерландах.

За його словами, якщо уряд не запропонує реальних рішень, план залишиться "пустими словами".

Фінансування муніципалітетів припиняється

Близько 75% українців у Нідерландах живуть у спеціалізованих пунктах розміщення, створених урядом за останні три роки. Кейзер наголосила, що "державне пільгове забезпечення має бути припинене якомога швидше", а фінансування муніципалітетів буде припинено.

Місцева влада попереджає, що це створить додаткові труднощі, адже громади залишаться відповідальними за житло та соціальні виплати українців.

Соціальна підтримка та освіта

Закінчення спеціального захисту означає, що українці більше не отримуватимуть субсидії на житло та медичне страхування, але матимуть право на ті ж пільги, що й громадяни Нідерландів.

Міністр також наголосила, що молоді українці матимуть доступ до освіти та фінансування навчання на тих самих умовах, що й громадяни ЄС.

Попри це, частина біженців матиме право на соціальну допомогу, оскільки "значна частина" не зможе самостійно забезпечити себе після завершення державної підтримки.