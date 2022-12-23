Нідерланди планують виділити Україні 2,5 млрд євро у 2023 році, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Останній заявив про рішення його країни виділити Україні 2,5 млрд євро підтримки в 2023 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Провів важливу розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 мільярда євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - пише президент.

Як відзначив у своєму Twitter-акаунті Рютте, його країна надаватиме Україні військову, гуманітарну й дипломатичну допомогу до тих пір, доки Росія продовжуватиме війну проти нашого народу.