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Нідерланди планують виділити Україні 2,5 млрд євро у 2023 році, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Останній заявив про рішення його країни виділити Україні 2,5 млрд євро підтримки в 2023 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Провів важливу розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 мільярда євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - пише президент.

Як відзначив у своєму Twitter-акаунті Рютте, його країна надаватиме Україні військову, гуманітарну й дипломатичну допомогу до тих пір, доки Росія продовжуватиме війну проти нашого народу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що G7 готовий виділити 32 млрд доларів фінансової допомоги Україні в наступному році.

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