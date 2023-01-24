UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди планують придбати для України 18 танків Leopard 2, - Рютте

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Нідерландів розглядає можливість купівлі вже орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб потім подарувати їх Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми взяли їх (танки Leopard 2) в оренду (у Німеччині), отже, ми можемо їх купити. Отже ми можемо їх подарувати (Україні)", - заявив він.

Рютте додав, що якщо купівля танків Україні має сенс у більшому пакеті з іншими державами, такими як Фінляндія та Португалія, то "ми готові розглянути це питання". При цьому він наголосив, що рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення надіслати Україні танки німецького виробництва Leopard 2.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина дозволить реекспорт танків Leopard німецького виробництва в Україну для Польщі.

Натомість у Німеччині вже дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомогаВійна Росії проти України