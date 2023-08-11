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Нідерланди передали Україні медичні комплекси для роботи в польових умовах

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П'ятниця 11 серпня 2023 12:48
Нідерланди передали Україні медичні комплекси для роботи в польових умовах Фото: Нідерланди передали Україні медичні комплекси для роботи в польових умовах (t.me/DPSUkr)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди передали українським прикордонникам шість мобільних комплексів медичної підтримки для роботи в польових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Як зазначають прикордонники, за допомогою такого комплексу медики можуть в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.

Допомога Україні від Нідерландів

Нещодавно повідомлялось, що Нідерланди виділять Україні другий комплексний пакет підтримки на загальну суму понад 118 млн євро. Кошти підуть на гуманітарні потреби та економічну допомогу.

Окрім того, найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн - Нідерландів, Бельгії та Люксембургу.

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