Нидерланды передали Украине медицинские комплексы для работы в полевых условиях

Нидерланды передали украинским пограничникам шесть мобильных комплексов медицинской поддержки для работы в полевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины .

Как отмечают пограничники, с помощью такого комплекса медики могут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.

Помощь Украине от Нидерландов

Недавно сообщалось, что Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн. евро. Средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Кроме того, в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран - Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.