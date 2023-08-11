Нидерланды передали Украине медицинские комплексы для работы в полевых условиях
Нидерланды передали украинским пограничникам шесть мобильных комплексов медицинской поддержки для работы в полевых условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Как отмечают пограничники, с помощью такого комплекса медики могут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.
Помощь Украине от Нидерландов
Недавно сообщалось, что Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн. евро. Средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.
Кроме того, в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран - Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.
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