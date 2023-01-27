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Нідерланди передали Україні 300 тонн обладнання для відновлення енергопостачання

Фото: Україна отримала 300 тонн енергетичного обладнання від Нідерландів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Починаючи з грудня 2022 року в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонн. З них протягом останніх двох тижнів - 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Як зазначили в прес-службі, відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об’єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних російських атак.

Серед обладнання, яке було надане нідерландською стороною, - трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз’єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України передало АТ "Миколаївобленерго" понад 80 тонн енергетичного обладнання, яке було надане міжнародними партнерами для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання.

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Минэнерго