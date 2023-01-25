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Електропостачання в Миколаївській області відновлять завдяки міжнародній допомозі

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Україна, Середа 25 січня 2023 13:15
Електропостачання в Миколаївській області відновлять завдяки міжнародній допомозі Фото: у Миколаївській області відновлять електропостачання завдяки міжнародній допомозі  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство енергетики України передало АТ "Миколаївобленерго" понад 80 тонн енергетичного обладнання, яке було надане міжнародними партнерами для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання. До кінця тижня область отримає ще понад 70 тонн устаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначили в прес-службі, Миколаївська область - прифронтовий регіон, енергетичні об’єкти якого зазнають регулярних російських обстрілів як з артилерії та дронів, так і ворожих ракет.

Серед країн-донорів, які передали гуманітарну допомогу миколаївським енергетикам, - Литва, Німеччина, Швеція, Франція та Азербайджан.

"Вантаж включає різні види обладнання, серед якого, зокрема, силові трансформатори, електростанції резервного живлення, опори, електричний кабель", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року з Литви в Україну відправлено шість вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

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Миколаївська область Минэнерго
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