Нідерланди передали Україні 300 тонн обладнання для відновлення енергопостачання

Починаючи з грудня 2022 року в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонн. З них протягом останніх двох тижнів - 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Як зазначили в прес-службі, відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об’єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних російських атак. Серед обладнання, яке було надане нідерландською стороною, - трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз’єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.