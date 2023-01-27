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Нидерланды передали Украине 300 тонн оборудования для возобновления энергоснабжения

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Украина, Пятница 27 января 2023 10:16
Нидерланды передали Украине 300 тонн оборудования для возобновления энергоснабжения Фото: Украина получила 300 тонн энергетического оборудования от Нидерландов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Начиная с декабря 2022 года, в Украину из Нидерландов поступило 36 грузов гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 286,7 тонн. Из них за последние две недели - 12 грузов общим весом 103,6 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

Как отметили в пресс-службе, соответствующее энергетическое оборудование будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора, которые продолжают терпеть повреждения вследствие прицельных российских атак.

Среди оборудования, предоставленного нидерландской стороной, - трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.

Напомним, Министерство энергетики Украины передало АО "Николаевоблэнерго" более 80 тонн энергетического оборудования, предоставленного международными партнерами для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения.

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Минэнерго
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