Нидерланды передали Украине 300 тонн оборудования для возобновления энергоснабжения

Начиная с декабря 2022 года, в Украину из Нидерландов поступило 36 грузов гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 286,7 тонн. Из них за последние две недели - 12 грузов общим весом 103,6 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

Как отметили в пресс-службе, соответствующее энергетическое оборудование будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора, которые продолжают терпеть повреждения вследствие прицельных российских атак. Среди оборудования, предоставленного нидерландской стороной, - трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.