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Нідерланди передали останні F-16 до тренувального центру в Румунії

Україна, Середа 20 листопада 2024 19:54
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Нідерланди передали останні F-16 до тренувального центру в Румунії Фото: Нідерланди передали останні винищувачі F-16 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Нідерланди передали останні винищувачі F-16 до тренувального центру в Румунії. Там українські пілоти та персонал навчаються літати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції щодо постачання Україні F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони від російського вторгнення.

Наразі країна передала останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16.

Раніше цієї осені Нідерланди зняли з озброєння останні винищувачі F-16. Міноборони країни показало відео "офіційного прощання" з літаком.

Нагадаємо, що ще наприкінці липня Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що наразі тієї кількості F-16, які вже в Україні, недостатньо, але Україна чекає на додаткові літаки від партнерів.

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