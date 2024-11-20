Нидерланды передали последние F-16 в тренировочный центр в Румынии
Нидерланды передали последние истребители F-16 в тренировочный центр в Румынии. Там украинские пилоты и персонал учатся летать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны от российского вторжения.
В настоящее время страна передала последние два из 18 обещанных истребителей F-16.
Ранее этой осенью Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16 . Минобороны страны показало видео "официального прощания" с самолетом.
Напомним, что в конце июля Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов.
Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что пока того количества F-16, которые уже в Украине, недостаточно, но Украина ждет дополнительных самолетов от партнеров.
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