Нидерланды передали последние F-16 в тренировочный центр в Румынии

Нидерланды передали последние истребители F-16 в тренировочный центр в Румынии. Там украинские пилоты и персонал учатся летать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны от российского вторжения.